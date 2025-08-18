Der S&P 500 hat nach der Zollpolitik der Vereinigten Staaten neue Rekordstände erreicht. Nun schrauben Analysten ihre Prognosen hoch. Doch nicht alle teilen den Optimismus. Das Investment Institute von Wells Fargo erwartet, dass der Leitindex bis zum Jahresende zwischen 6.300 und 6.500 Punkten notiert. Der Mittelwert von 6.400 liegt spürbar über der bisherigen Schätzung von 5.900 bis 6.100 Punkten. Stratege Darrell Cronk erklärte in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
