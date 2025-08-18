Der China-Importeur Ari Motors hat ein neues elektrisches Nutzfahrzeug vorgestellt: den Ari 458 Pro. Dabei handelt es sich um eine umbenannte und auf europäische Standards angepasste Variante des chinesischen Modells Hudson eBuddy. Das Fahrzeug richtet sich an Gewerbekunden und startet bei 15.790 Euro zzgl. MwSt. Namentlich lehnt sich der Ari 458 Pro an den bereits seit 2019 erhältlich Leicht-Transporter Ari 458 an. Doch während der Ari 458 vom chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
