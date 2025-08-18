Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
18.08.2025 16:51 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Stillstand - Alles wartet auf Gipfel zur Ukraine

DJ MÄRKTE USA/Stillstand - Alles wartet auf Gipfel zur Ukraine

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Erwartungsgemäß wenig tut sich zum Start in die neue Woche an der Wall Street. Die großen Indizes liegen durchweg ganz knapp im Minus, der Dow-Jones-Index notiert mit 44.945 Punkten. Die Akteure an den Finanz- und Rohstoffmärkten warten zunächst ab, was das Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bringen wird, der von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet wird. Die Sorge der Europäer ist, dass Trump Selenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin erhobenen Forderungen, insbesondere nach Gebietsabtretungen, zu akzeptieren, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Im Gegenzug könnten die USA womöglich Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich im Laufe der Woche aber ändern. Am Donnerstag beginnt das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole. Im Fokus steht der Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag mit möglichen Signalen für die im September anstehende nächste Zinsentscheidung. Aktuell wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Am Anleihemarkt tut sich zunächst ebenfalls wenig, die Zehnjahresrendite fällt um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent, nachdem sie zuletzt nach einer unerwartet starken Teuerung der Erzeugerpreise etwas deutlicher gestiegen war. Der Dollar zieht etwas an, der Euro kommt auf 1,1676 Dollar.

Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück und liegen rund ein halbes Prozent im Minus. Nach dem Gipfeltreffen Trumps mit Putin am vergangenen Freitag gilt eine nochmalige Verschärfung der Sanktionen beispielsweise gegen Staaten, die Öl aus Russland beziehen, als unwahrscheinlich. Damit dürfte also weiter Öl aus Russland dem Weltmarkt zur Verfügung stehen.

Am Aktienmarkt sind Aktien von Erzeugern alternativer Energien weiter gesucht, nachdem neuen Richtlinien der US-Regierung für die Branche günstiger als befürchtet ausgefallen sind. Hintergrund ist der hohe Strombedarf von Rechenzentren. First Solar gewinnen 6,3, Sunrun 8,5 und Enphase 4,1 Prozent.

Unitedhealth verbessern sich um 1,7 Prozent. Wie schon am Freitag wirkt die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Anlegerlegende Warren Buffett, eine Beteiligung an dem angeschlagenen Krankenversicherer erworben hat.

Dayforce machen einen Satz von rund 25 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Soho House schnellen um 15,6 Prozent nach oben. Um den Betreiber von Ferienunterkünften für Mitglieder ranken sich Übernahmegerüchte. 

INDEX         zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
DJIA        44.945,37    -0,0%    -0,75     +5,6% 
S&P-500       6.445,69    -0,1%    -4,11     +9,7% 
NASDAQ Comp     21.593,92    -0,1%   -29,06     +12,0% 
NASDAQ 100     23.671,07    -0,2%   -41,00     +12,8% 
 
 
DEVISEN        zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD        1,1677    -0,3%   1,1715     1,1704 +13,1% 
EUR/JPY        172,66    +0,1%   172,44     172,03  +5,8% 
EUR/CHF        0,9424    -0,2%   0,9446     0,9432  +0,6% 
EUR/GBP        0,8624    -0,1%   0,8636     0,8631  +4,4% 
USD/JPY        147,86    +0,4%   147,20     146,98  -6,4% 
GBP/USD        1,3540    -0,2%   1,3566     1,3561  +8,4% 
USD/CNY        7,1347    -0,1%   7,1425     7,1369  -0,9% 
USD/CNH        7,1851    -0,0%   7,1882     7,1848  -2,0% 
AUS/USD        0,6504    -0,1%   0,6508     0,6519  +5,2% 
Bitcoin/USD    115.253,60    -2,1% 117.766,50   117.557,50 +24,5% 
 
ROHÖL         zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex        62,23    62,80    -0,9%     -0,57 -12,2% 
Brent/ICE        65,40    65,85    -0,7%     -0,45 -11,6% 
 
 
METALLE        zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold         3.339,27   3.335,70    +0,1%      3,58 +27,1% 
Silber         38,09    38,01    +0,2%      0,08 +31,6% 
Platin        1.144,22   1.145,59    -0,1%     -1,37 +30,8% 
Kupfer          4,46     4,49    -0,7%     -0,03  +8,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.