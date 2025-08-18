München (ots) -Der TSV 1860 München entfacht Woche für Woche eine Begeisterung, die unter die Haut geht: Heimspiele restlos ausverkauft, Gästeblöcke in der Liga voll, Dauerkarten in Rekordzeit vergriffen und die neuen Trikots erzielen historische Verkaufszahlen. Jetzt wollen die Löwen ihren treuen Fans etwas zurückgeben und dorthin kommen, wo diese Leidenschaft zu Hause ist.Gemeinsam mit Löwen-Hauptsponsor die Bayerische startet der TSV 1860 München die Regio-Tour. Ziel es ist, in der Saison 2025/2026 vier Spiele vor der Haustür unserer Fans zu bestreiten - und das vollkommen kostenlos. Für die gastgebenden Vereine, aber auch für die Fans, die ins Stadion kommen."Es begeistert mich immer wieder, mit welcher Hingabe unsere Fans agieren. Eines von vielen Beispielen war der Trainingsauftakt, bei dem mich die Menge an Menschen überwältigt hat", sagt Dr. Christian Werner. "Ich spüre seit meinem ersten Tag beim TSV 1860 München ergebnisunabhängig eine maximale Unterstützung. Wir möchten den Fans gerne etwas zurückgeben und ich freue mich über einen starken Partner an unserer Seite, der uns nicht nur dabei herausragend unterstützt."Für die Regio-Tour können sich Vereine in ganz Bayern für ein Freundschaftsspiel gegen den TSV 1860 München bewerben. Die Löwen werden ohne Antrittsgage bei den ausgewählten Vereinen antreten. Einzige Voraussetzung: Die Vereine verzichten auf das Eintrittsgeld in den Stadien, erhalten im Gegenzug dafür die kompletten Einnahmen von Essens- und Getränkeständen.Bei den Spielen, deren Premiere noch im Jahr 2025 stattfinden wird, wird die Profimannschaft antreten. Natürlich stehen die Löwen an allen Standorten für Autogrammwünsche, Selfies und eine Pressekonferenz nach dem Spiel zur Verfügung."Fußball lebt von Leidenschaft und die Löwen entfachen einen Enthusiasmus, der sofort mitreißt. Darum bringen wir den TSV 1860 genau dorthin, wo er am meisten bewegt: mitten zu den Menschen. Gemeinsam mit Christian Werner und dem Verein holen wir die aktuellen Profis direkt vor die Haustür. Kostenlos, nahbar und mit der ganzen Löwenfamilie. So können die Fans nicht nur packenden Fußball sehen, sondern ihn in ihrer Heimat mit voller Wucht erleben. Sechzig bringt Begeisterung in Blau und Weiß." so Martin Gräfer, Vorstand des Hauptsponsors die BayerischeEin Verein zum Auftakt wurde schon gefunden: Der FC Amberg startet und nun werden noch vier weitere gesucht. Löwen-Fans, Vereine, nun seid ihr also am Zug. Bewerbt Euch für das Spiel gegen den TSV 1860 München. Wie? Ganz einfach: Schickt uns eine E-Mail an regio-tour@tsv1860.de. Darin enthalten sollten Informationen über Euren Verein und Euer Sportgelände sein und natürlich die Antwort auf die Frage: "Warum soll der TSV 1860 München bei Euch antreten?"Eine Jury bestehend aus Martin Gräfer, Dr. Christian Werner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen und des TSV 1860 München werden die Jury bilden. Der TSV 1860 München freut sich auf zahlreiche Bewerbungen und noch viel mehr auf die Spiele der Regio-Tour.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 978 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6099292