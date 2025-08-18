© Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan CrosPalo Alto steht kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen, Wedbush sieht große Chancen durch Plattform-Strategie und die geplante CyberArk-Übernahme.Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt sich Montagnachmittag im Plus. Das Papier notiert bei 152,34 Euro, ein Zuwachs von 0,63 Prozent. Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die das Unternehmen nach US-Börsenschluss vorlegen wird. Wedbush: Ergebnisse dürften Wachstum für 2026 untermauern Die Analysten von Wedbush Securities erwarten, dass Palo Alto mit den Ergebnissen die Basis für weiteres Wachstum im Fiskaljahr 2026 legt. "Palo Alto bleibt einer unserer bevorzugten Titel im …Den vollständigen Artikel lesen ...
