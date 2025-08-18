Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000028763 Peak Minerals Ltd. 18.08.2025 AU0000412231 Peak Minerals Ltd. 19.08.2025 Tausch 1:1
US36847Q1031 Geely Automobile Holdings Ltd. 18.08.2025 US36847Q2021 Geely Automobile Holdings Ltd. 19.08.2025 Tausch 1:1
