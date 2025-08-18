Der unersättliche Bitcoin-Hunger des Software-Unternehmens und Krypto-Giganten Strategy geht in die nächste Runde. Erneut hat die Firma um den bekannten Bitcoin-Maximalisten Michael Saylor zugeschlagen und ihre ohnehin schon gigantischen Bestände weiter aufgestockt. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, hat Strategy weitere 430 Bitcoin für rund 51,4 Millionen Dollar erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag dabei bei 119.666 Dollar pro Coin. Mit diesem jüngsten Zukauf erhöht sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär