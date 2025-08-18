EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Diginex Limited gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Matter DK ApS bekannt und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen Nachhaltigkeitsdaten und KI



18.08.2025 / 17:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG Diginex Limited gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Matter DK ApS bekannt und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen Nachhaltigkeitsdaten und KI LONDON, 18. August 2025 - Diginex Limited ("Diginex") (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, hat heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die vollständige Übernahme von Matter DK ApS ("Matter") bekanntgegeben. Matter ist ein innovatives ESG-Daten-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten und Analyselösungen für die Investmentbranche spezialisiert hat und Finanzinstitute dabei unterstützt, Nachhaltigkeit von Investments zu verstehen und zu kommunizieren. Matter hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark, und zählt eine Tochtergesellschaft der NASDAQ zu seinen wichtigsten strategischen Investoren. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 13 Millionen US-Dollar, die durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien - bewertet zu 83,77 US-Dollar je Stammaktie - bezahlt werden, wobei diese Aktien einer Sperrfrist von 18 Monaten unterliegen. Im Zusammenhang mit der Transaktion werden den Führungskräften von Matter Stammaktien von Diginex im Wert von 2,5 Millionen Dollar gewährt, die ebenfalls mit 83,77 US-Dollar je Stammaktie bewertet sind und zu gleichen Teilen über zwölf bzw. 24 Monate zugeteilt werden. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen voraussichtlich im Laufe des nächsten Quartals abgeschlossen sein. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, das Portfolio von Diginex durch die Integration der fortschrittlichen ESG-Datenanalyse-, Benchmarking- und Reporting-Expertise von Matter zu erweitern. Die Akquisition ermöglicht es Diginex noch umfassendere ESG-Lösungen anzubieten, die Organisationen weltweit helfen, sich in der Komplexität von Nachhaltigkeit zurechtzufinden und den sich wandelnden regulatorischen sowie Stakeholder-seitigen Anforderungen an die ESG-Berichterstattung gerecht zu werden. "Wir freuen uns sehr über diese Übernahme, die einen wichtigen Schritt zur Integration der Expertise von Matter in unser Ökosystem darstellt und zur weiteren Stärkung unserer Position im Bereich ESG-Daten beiträgt", sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Diese Kombination passt perfekt zu unserer Mission, Unternehmen mit hochmodernen KI-Tools zu unterstützen, um einen nachhaltigen Einfluss zu erzielen, und positioniert uns für weiteres Wachstum in einer Branche mit hohem Potenzial. Wir freuen uns zudem, NASDAQ als strategischen Partner und Anteilseigner willkommen zu heißen." "Wir freuen uns darüber, auf Basis dieser endgültigen Vereinbarung gemeinsam mit Diginex den nächsten Schritt zu gehen, und die kommenden Chancen zu ergreifen", sagte Niels Fibæk, CEO von Matter. "Zusammen werden wir unsere Wirkung verstärken und beispiellose, datengestützte Erkenntnisse liefern, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen." Diginex wurde bei der Transaktion von Gibson, Dunn & Crutcher LLP beraten; und in Fragen des dänischen Rechts von Lund Elmer Sandager. Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Über Matter Matter ist ein wegweisendes ESG-Datenunternehmen, das umsetzbare Erkenntnisse liefert, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Durch fortschrittliche Analysen und Berichte ermöglicht Matter Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thisismatter.com .



Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



18.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

