Die Wahl der richtigen Rechtsform ist für einen Versicherungsmakler keine bloße Formalität, sondern hat weitreichende rechtliche, steuerliche und organisatorische Konsequenzen. Warum die Betriebsform GmbH & Co. KG eine entscheidende Rolle spielt, erläutert Christian Schnäckel, Experte für Nachfolgeberatung bei der VEMA. Ein Artikel von Christian Schnäckel, Leiter Unternehmermarktplatz bei der VEMA-Versicherungsmakler-Genossenschaft eGDie Haftungsfrage ist einer der zentralen Gründe für die Wahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact