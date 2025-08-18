Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VI, L.P. den Verkauf der Lofts in Reynolds Village, einer Mehrfamilienanlage mit 201 Einheiten und einer Einzelhandelsfläche von rund 63.000 Quadratfuß im Erdgeschoss in Asheville, North Carolina, erfolgreich abgewickelt hat. Bei dem Käufer handelt es sich um die Continental Realty Corporation, ein in Baltimore ansässiges Gewerbeimmobilien- und Investmentunternehmen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Die Transaktion, die als Verkauf von REIT-Aktien strukturiert wurde, ist die erste Veräußerung aus einem 42 Assets umfassenden Portfolio, das von Lone Star im September 2022 erworben wurde.

Seit dem Erwerb der Immobilie konnte Lone Star ein signifikantes Wachstum bei der Mehrfamiliennutzung erzielen und hielt eine hohe Auslastung in der Anlage aufrecht. Außerdem arbeitete das Unternehmen an der Neupositionierung des Einzelhandelsangebots der Immobilie und optimierte den Mietermix, um den Gesamtwert und die Attraktivität der Anlage auf dem Markt zu steigern.

"Diese Transaktion spiegelt unsere Fähigkeit zur Schaffung von langfristigem Wert durch die Umsetzung unserer breit angelegten Investitionsstrategie wider", so Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star. "Wir haben unseren wertsteigernden strategischen Ansatz konsequent angewendet und konnten so die Dynamik der Lofts in Reynolds Village weiter ausbauen und das Gesamtprofil des Mietermixes verbessern. Bei der Anlage handelt es sich um ein einzigartiges Objekt in einem wachsenden Markt, für das wir einen Partner benötigten, der die Möglichkeiten erkennt, die sich durch sinnvolle Investitionen bieten."

Walker Dunlop fungierte als Berater von Lone Star bei dieser Transaktion.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250817669866/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Lone Star Funds

mediarelations@lonestarfunds.com