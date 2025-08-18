Der Launch ist die jüngste einer Reihe von gezielten Maßnahmen zur Förderung des afrikanischen Venture-Ökosystems

500 Global, eine der weltweit aktivsten Venture-Capital-Gesellschaften1, gab heute den Start ihres ersten Gründerprogramms in Nairobi bekannt, das in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) das panafrikanische Ökosystem2 fördern soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250817500341/de/

In diesem Jahr wird Nairobi Gastgeber für drei Programme sein, die 500 Global in Kooperation mit dem UNDP durchführen wird. Die Programme unterstützen Start-ups in jeder Phase von der Gründung bis zum Wachstum durch maßgeschneiderte Accelerator-Programme, die auf den jeweiligen Reifegrad der Start-ups zugeschnitten sind. Das erste Programm die "Pre-Acceleration Academy" unterstützt Gründer in der Frühphase ihrer Entwicklung durch ein Präsenzprogramm, das vom 6. bis 12. Oktober stattfindet. "Sustainable Innovation Seed Accelerator", das zweite Programm, unterstützt Gründer in der Seed-Phase, die nachhaltige Innovationslösungen entwickeln.

Das dritte Programm, "Bootcamp for Accelerator Managers" von 500 Global, hat zum Ziel, innerhalb der UNDP-Initiative "timbuktoo" Accelerator-Manager und Inkubatoren zu schulen, die sich für die Förderung von Innovationen in ganz Afrika engagieren. Alle drei Programme zielen darauf ab, die weitere Entwicklung des Ökosystems zu unterstützen und zugleich neue Möglichkeiten für Investitionen in afrikanische Gründer auf dem gesamten Kontinent zu eröffnen.

Die 500 Global-Führungsspitze in Afrika will mit Gründern, Investoren und Organisationen wie dem UNDP kooperieren, um eine aktivere Rolle im afrikanischen Innovationsökosystem zu übernehmen.

"Wir begrüßen den Start dieser Programme und freuen uns darauf, dass 500 Global seine Arbeit mit afrikanischen Unternehmern vertiefen und ihnen helfen wird, sich an das neue globale Umfeld anzupassen. Das UNDP ist ein langjähriger Partner von 500 Global, und wir werden weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung in Afrika zu schaffen." Mareme Dieng, Partner, 500 Global

Gemeinsam wollen 500 Global und das UNDP afrikanischen Gründern die erforderlichen Einblicke und Fachkenntnisse vermitteln, damit sie sich in der evolvierenden globalen Landschaft zurechtfinden und Wachstumschancen wahrnehmen können. Dazu bieten sie Unterstützung, Mentoring und ihr globales Netzwerk an Ressourcen.

"Wir beim UNDP sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft Afrikas in der Kreativität seiner Bevölkerung liegt. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit 500 Global investieren wir nicht nur in Start-ups, sondern auch in Innovatoren, die dem nachhaltigen Wandel Afrikas entscheidende Impulse geben. Indem wir Unternehmer mit den notwendigen Tools, Netzwerken und Mentoren unterstützen, gestalten wir ein resilientes Ökosystem, das integratives Wachstum fördert und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umsetzt", so Ahunna Eziakonwa, stellvertretende UN-Generalsekretärin und Direktorin des UNDP-Regionalbüros für Afrika

Für alle drei Programme können ab sofort Bewerbungen eingereicht werden. Mehr Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Gründer auf den Seiten Pre-Acceleration Academy und Sustainable Innovation Accelerator Program.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Venture-Capital-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. US-Dollar3 und investiert in Gründerinnen und Gründer, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte erschließen und Wirtschaftswachstum und Entwicklung vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit wichtigen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen dabei, wie sie Unternehmertum und wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern am besten voranbringen können. 500 Global hat bereits über 5.000 Gründerinnen und Gründer von mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern unterstützt. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Gesamtwert von rund einer Milliarde US-Dollar und in über 150 Unternehmen mit einem Gesamtwert von über hundert Millionen US-Dollar investiert (private, börsennotierte und ausgegliederte Unternehmen). Unsere mehr als 175 Teammitglieder sind in über 25 Ländern tätig und bringen Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Führungskräfte aus einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Die erste Investition in Afrika tätigte 500 Global im Jahr 2011. Seitdem hat 500 Global in mehr als hundert Portfoliounternehmen mit Sitz in Afrika investiert und diese unterstützt, darunter Namen wie Chipper Cash, Smile Identity, Stitch, Money Fellows oder Asaak. Neben Direktinvestitionen engagiert sich 500 Global als Partner für die Entwicklung des Ökosystems und arbeitet eng mit Regierungsstellen wie der Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) und der Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zusammen, um Ausbildungsprogramme für Accelerator-Manager zu entwickeln. Zudem hat die Organisation seit 2022 mehr als 150 ägyptischen Gründerinnen und Gründern Infrastruktur und Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Über das UNDP

Das UNDP ist die führende Organisation der Vereinten Nationen, die sich für die Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und Klimawandel einsetzt. In Zusammenarbeit mit unserem weitreichenden Netzwerk aus Fachleuten und Partnern in 170 Ländern unterstützen wir Nationen dabei, integrierte und nachhaltige Lösungen für Mensch und Planet zu entwickeln.

timbuktoo ist eine panafrikanische Initiative unter der Federführung des UNDP, die darauf abzielt, das Innovationspotenzial Afrikas durch die Förderung von Unternehmertum und integrativem Wirtschaftswachstum zu erschließen. Sie unterstützt zukunftsträchtige Start-ups in wichtigen Branchen durch maßgeschneiderte Finanzierungen, kompetente Mentoren und Hilfe beim Zugang zu globalen Märkten. Erfahren Sie mehr unter http://www.undp.org/africa oder folgen Sie @UNDP und @UNDPAfrica in den sozialen Medien.

DER INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG DIENT NUR ZU ALLGEMEINEN INFORMATIONS- UND BILDUNGSZWECKEN. 500 GLOBAL ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN. OBWOHL 500 GLOBAL ALLE ANGEMESSENEN MASSNAHMEN ERGRIFFEN HAT, UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZU GEWÄHRLEISTEN, ÜBERNIMMT ES KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER ODER UNVOLLSTÄNDIGKEIT DER INFORMATIONEN. SOFERN NICHT ANDERS IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ANGEGEBEN, STELLEN ALLE PROGNOSEN, VORAUSSAGEN, SCHLUSSFOLGERUNGEN, ANSICHTEN ODER MEINUNGEN DIE AKTUELLEN EINSCHÄTZUNGEN UND MEINUNGEN VON 500 GLOBAL ZU DEN BEHANDELTEN THEMEN DAR, DIES AUF DER GRUNDLAGE INTERNER DATEN FÜR ALLE 500 GLOBAL-FONDS, STAND 23. OKTOBER 2024, UND/ODER VON ANALYSEN, DIE NICHT UNABHÄNGIG ÜBERPRÜFT WURDEN UND JEDERZEITIGEN ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN.

DER INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ALS RECHTS-, STEUER- ODER ANLAGEBERATUNG VON 500 GLOBAL ODER EINEM SEINER ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN HERANGEZOGEN WERDEN. 500 GLOBAL ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE VON ENTSCHEIDUNGEN, DIE GANZ ODER TEILWEISE AUF DEN HIERIN ENTHALTENEN INHALTEN ODER INFORMATIONEN BASIEREN. ALLE LESER DIESER PRESSEMITTEILUNG SOLLTEN SICH VOR DEM ERGREIFEN VON MASSNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER PRESSEMITTEILUNG AN IHREN RECHTSBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER ODER ANDERE FACHKUNDIGE BERATER WENDEN.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DÜRFEN DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER INHALTE ALS ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER ALS AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN BETRACHTET WERDEN, DIE VON 500 GLOBAL ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERTRETERN EMPFOHLEN WERDEN. DARÜBER HINAUS STELLEN DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN KEIN ANGEBOT ZUR ERBRINGUNG VON ANLAGE- ODER FINANZBERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN DURCH 500 GLOBAL DAR UND SIND AUCH NICHT DAZU BESTIMMT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DÜRFEN DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN VON POTENZIELLEN ANLEGERN, DIE EINE INVESTITION IN EINEN 500 GLOBAL INVESTMENT FUND IN ERWÄGUNG ZIEHEN, ALS MARKETINGMATERIAL FÜR FONDS VERSTANDEN WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DÜRFEN INHALTE ALS BEZEUGUNGEN ODER EMPFEHLUNGEN DER PERFORMANCE EINES 500 GLOBAL-FONDS DURCH EINEN POTENZIELLEN ANLEGER, DER EINE INVESTITION IN EINEN 500 GLOBAL-ANLAGEFONDS ERWÄGT, BETRACHTET WERDEN.

____________________

1 Auf der Grundlage der PitchBook Global League Tables 2024.

2 Die Programme werden neben dem UNDP von weiteren Partnern wie der Shell Foundation unterstützt.

3 DIE BERECHNUNG DES VERWALTETEN VERMÖGENS (AUM) BASIERT AUF INTERNEN SCHÄTZUNGEN, STAND 31. MÄRZ 2025.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

