PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach ihrer zum Monatsbeginn gestarteten Erholungsrally am Montag kaum verändert geschlossen. Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj an diesem Abend herrscht Zurückhaltung. Denn bisher gab es keine Äußerungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg nach dem Treffen Trumps mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag. Die Sichtweisen darauf, wer das Kriegsende herbeiführen könnte, liegen derzeit weit auseinander.

Am Donnerstag beginnt zudem das dreitägige Notenbankentreffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming. Die Anleger warten mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Viele Marktbeobachter gehen derzeit davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken werden. Eine deutlichere geldpolitische Lockerung - wie schon lange von Trump gefordert - gilt praktisch als ausgeschlossen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,26 Prozent auf 5.434,64 Punkte. Außerhalb der Euroregion ging es für den Schweizer SMI um 0,02 Prozent auf 12.071,88 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100, der am Freitag geschwächelt hatte, gewann 0,21 Prozent auf 9.157,74 Punkte./ck

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545