München, 18 August, 2025

STEMMER IMAGING AG: Arne Dehn legt sein Amt als CEO nieder München, 18. August 2025 - Nach 6,5 Jahren im Amt hat Arne Dehn, Vorstandsvorsitzender der STEMMER IMAGING AG, dem Aufsichtsrat seine Entscheidung mitgeteilt, mit Wirkung zum 31. August 2025 sein Amt niederzulegen. Unter der Führung von Arne Dehn entwickelte sich STEMMER IMAGING von einem reinen Distributionsunternehmen zu einem weltweit anerkannten Systemhaus in der Machine Vision-Branche. Das Unternehmen ist mittlerweile in Europa, Nord- und Lateinamerika tätig und hat sein Portfolio erweitert, um der gestiegenen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen gerecht zu werden. In den letzten Jahren führte Arne Dehn das Unternehmen an den regulierten Prime Market, gefolgt von einem erfolgreichen Leveraged Buyout durch MiddleGround Capital und dem anschließenden Delisting. John Stewart, Aufsichtsratsvorsitzender von STEMMER IMAGING und Gründer und Managing Partner von MiddleGround Capital: "Ich danke Arne für seine herausragende Führung und die entscheidende Rolle, die er bei der Transformation des Unternehmens in den vergangenen Jahren gespielt hat. Er hat den Grundstein für die vielversprechende Zukunft gelegt, die wir für STEMMER IMAGING sehen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft." Arne Dehn: "Es war mir eine Freude, STEMMER IMAGING in den letzten Jahren zu leiten. Ich danke allen unseren Geschäftspartnern und dem gesamten STEMMER IMAGING-Team für ihre großartige Unterstützung. Das Unternehmen ist gut auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet, und ich habe volles Vertrauen, dass das Team zusammen mit MiddleGround Capital seinen Weg erfolgreich fortsetzen wird." Zum 1. September 2025 übernimmt Paul Scholten die Rolle des Interim CEO und wird das Unternehmen gemeinsam mit dem kürzlich ernannten CFO, Per Sundqvist, führen. Beide werden dabei von einem starken und erfahrenen Management-Team unterstützt. Wir sind daher überzeugt, dass der Führungswechsel reibungslos verlaufen wird. Presseanfragen können an Julia Hasselbach ( J.Hasselbach@stemmer-imaging.com ) gerichtet werden.



