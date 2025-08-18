© Foto: Mystyslav Chernov - APNach dem Alaska-Gipfel zwischen den USA und Russland zeichnet sich für Anleger ein geopolitischer Wendepunkt ab. Interview mit Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG.Während Washington und Moskau vorsichtige Signale einer Verständigung aussenden, bleibe Europa laut nur Zaungast, konstatiert der Experte nach dem Trump-Putin-Gipfel. "Die USA anerkennen den realen Status quo, Europa verweigert sich", warnt Hellmeyer im Gespräch. Für die Märkte bedeute das zunächst Zurückhaltung - in Asien verhalten positiv, in Europa nüchtern. Hellmeyer wertet das als gesundes Zeichen: Noch sei nichts entschieden. Entscheidend seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ohne die ein dauerhafter …Den vollständigen Artikel lesen ...
