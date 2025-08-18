"Investiere nie so, dass dein Lebensstil gefährdet ist" - Aswath Damodaran über Aktien, Mag 7, Krypto und den wahren Sinn des Vermögensaufbaus. Er gilt als "Dean of Valuation", als Professor, Blogger und gefragter Kommentator von Wall Street bis YouTube: Aswath Damodaran, Lehrstuhlinhaber an der NYU Stern School of Business, ist seit Jahrzehnten die Referenz, wenn es um Unternehmensbewertung geht. Seine Modelle für Tesla, Apple oder die "Mag 7" werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE