MÄRKTE USA/Dow & Co treten auf der Stelle

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auch zur Mittagszeit in New York herrscht an der Wall Street praktisch Stillstand. Die großen Indizes bewegen sich kaum vom Fleck, der Dow-Jones-Index notiert mit 44.944 Punkten. Die Akteure an den Börsen und auch an den Rohstoffmärkten warten, was das Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bringen wird, der von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet wird. Im Raum steht die Forderung des russischen Präsidenten, die sich Trump zu eigen machen könnte, dass die Ukraine Gebiete abtreten soll als Bedingung für einen Waffenstillstand und wohl auch für Sicherheitsgarantien durch die USA. Die Ukraine lehnte das aber bislang ab.

Daneben sind die Blicke auf das am Donnerstag beginnende jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole gerichtet. Umso mehr, als zuletzt Zinssenkungsfantasie der maßgebliche Treiber am Aktienmarkt war. US-Notenbankchef Powell hat seinen Auftritt am Freitag mit möglichen Signalen für die im September anstehende nächste Zinsentscheidung. Aktuell wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben, die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,34 Prozent, nachdem sie zuletzt nach einer unerwartet starken Teuerung der Erzeugerpreise etwas deutlicher gestiegen war. Der Dollar zieht etwas an, der Euro kommt auf 1,1665 Dollar zurück.

Die Ölpreise zeigen sich in relativ engen Grenzen volatil, aktuell steigen sie wieder leicht um knapp ein halbes Prozent. Nach dem Gipfeltreffen Trumps mit Putin am vergangenen Freitag gilt eine nochmalige Verschärfung der Sanktionen beispielsweise gegen Staaten, die Öl aus Russland beziehen, als unwahrscheinlich. Damit dürfte also weiter Öl aus Russland dem Weltmarkt zur Verfügung stehen.

Am Aktienmarkt sind Aktien von Erzeugern alternativer Energien weiter gesucht, nachdem neue Richtlinien der US-Regierung für die Branche günstiger als befürchtet ausgefallen sind. Hintergrund ist unter anderem der hohe Strombedarf von Rechenzentren. First Solar gewinnen 8,8, Sunrun 8,3 und Enphase 3,4 Prozent.

Unitedhealth verbessern sich um 3,0 Prozent. Wie schon am Freitag wirkt die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Anlegerlegende Warren Buffett, eine Beteiligung an dem angeschlagenen Krankenversicherer erworben hat.

Dayforce machen einen Satz von rund 26 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Soho House schnellen um 15,4 Prozent nach oben. Um den Betreiber von Ferienunterkünften für Mitglieder ranken sich Übernahmegerüchte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.944,13 -0,0% -1,99 +5,6% S&P-500 6.447,51 -0,0% -2,29 +9,7% NASDAQ Comp 21.607,58 -0,1% -15,39 +12,0% NASDAQ 100 23.687,83 -0,1% -24,24 +12,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1666 -0,4% 1,1715 1,1704 +13,1% EUR/JPY 172,35 -0,1% 172,44 172,03 +5,8% EUR/CHF 0,9414 -0,3% 0,9446 0,9432 +0,6% EUR/GBP 0,8628 -0,1% 0,8636 0,8631 +4,4% USD/JPY 147,74 +0,4% 147,20 146,98 -6,4% GBP/USD 1,3521 -0,3% 1,3566 1,3561 +8,4% USD/CNY 7,1338 -0,1% 7,1425 7,1369 -0,9% USD/CNH 7,1874 -0,0% 7,1882 7,1848 -2,0% AUS/USD 0,6494 -0,2% 0,6508 0,6519 +5,2% Bitcoin/USD 116.145,30 -1,4% 117.766,50 117.557,50 +24,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,01 62,80 +0,3% 0,21 -12,2% Brent/ICE 66,05 65,85 +0,3% 0,20 -11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.333,01 3.335,70 -0,1% -2,69 +27,1% Silber 38,03 38,01 +0,0% 0,02 +31,6% Platin 1.151,30 1.145,59 +0,5% 5,71 +30,8% Kupfer 4,47 4,49 -0,5% -0,02 +8,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

