© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ PhotoDie Anteile von Internetkonzern United Internet sind 2025 eine der positiven Überraschungen des deutschen Aktienmarktes. Darum könnte die Rallye weitergehen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - United Internet Einer der größten Internetkonzerne Europas ist United Internet. Hierfür sind reichweitenstarke und bekannte Marken wie die Mail-Provider GMX und Web.de, aber auch die Töchter 1&1 sowie IONOS verantwortlich. Vor allem die Abspaltung von IONOS, das vor etwa zweieinhalb Jahren an die Börse gebracht wurde, entpuppte sich als strategisch kluger Schritt, Vermögenswerte für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen. Die Beteiligung gewann vor allem in diesem Jahr rasch an Wert, da die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE