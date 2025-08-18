Global Infrastructure Partners ("GIP"), Teil von BlackRock und einer der weltweit führenden Infrastrukturinvestoren, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 49,99 an Eni CCUS Holding ("Eni CCUS") bekannt, einer führenden globalen Plattform im Sektor der CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung ("CCUS").

Derzeit umfasst Eni CCUS die Projekte Liverpool Bay und Bacton im Vereinigten Königreich sowie das Projekt L10 in den Niederlanden, außerdem besteht die Option zur Beteiligung am Projekt Ravenna CCS in Italien allesamt wichtige Vermögenswerte, deren Ziel die Dekarbonisierung von Industrieclustern ist. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Eni CCUS zudem das Recht, sich an potenziellen zukünftigen Projekten in Verbindung mit den erschöpften Öl- und Gasfeldern von Eni zu beteiligen, sobald die entsprechenden regulatorischen und marktwirtschaftlichen Bedingungen dies erlauben. Der Plan ist, die Eni CCUS-Plattform im Laufe der Zeit weiter auszubauen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und ihren Beitrag zur Dekarbonisierung zu verstärken.

Die Partnerschaft wird die Entwicklung dieser Projekte in den verschiedenen Regionen vorantreiben und wichtige Infrastruktur bereitstellen, um CO2-Emissionen aus Industrien, in denen eine Emissionsminderung besonders schwierig ist, abzuscheiden und dauerhaft zu speichern.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Eni, einem Weltmarktführer im Bereich CCUS", so Bayo Ogunlesi, Chairman und Chief Executive Officer von GIP. "Die Erfahrung von GIP im Bereich Midstream-Infrastruktur kombiniert mit den technischen, operativen und industriellen Kompetenzen von Eni wird uns dabei helfen, die Einführung von CCUS-Lösungen in großem Maßstab zu beschleunigen und unser Engagement für die wachsenden Marktbedürfnisse nach erschwinglicher, dekarbonisierter Energie und entsprechenden Produkten weiter voranzutreiben."

Claudio Descalzi, CEO von Eni, kommentierte: "Die Entscheidung, unser globales CCUS-Portfolio in einer speziellen Einheit zu konsolidieren, sowie der Einstieg von GIP als strategischer Partner werden unsere Fähigkeit, groß angelegte, technisch fortschrittliche Lösungen zur Dekarbonisierung anzubieten, weiter verbessern. Die Entwicklung unseres Satellitenmodells im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten im Bereich der Energiewende wird somit erfolgreich fortgesetzt und es bestätigt dessen große Attraktivität im Hinblick auf Wachstumspotenzial und Wertschöpfung durch die Gewinnung von zielgerichtetem Kapital sowie dessen Wirksamkeit bei der Emissionsreduzierung."

CCUS ist eine sichere, bewährte und skalierbare Lösung zur Dekarbonisierung von emissionsintensiven Industriesektoren wie Stahl, Zement und Chemie. Außerdem trägt sie zur Emissionsminderung in der Stromerzeugung bei. Durch die dauerhafte Speicherung oder Wiederverwendung von abgeschiedenem CO2 ermöglicht es CCUS den verschiedenen Branchen, ihre Klimaziele zu erreichen und dabei die Energiesicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit im Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft aufrechtzuerhalten.

GIP ist der Ansicht, dass die Energiewende eine einmalige Investitionsgelegenheit in dieser Generation darstellt, da schätzungsweise über 100 Billionen US-Dollar an Investitionen erforderlich sind, um den weltweiten Bedarf an sauberer Energie zu decken. CCUS ist ein entscheidender Baustein bei dieser Wende und durch diese strategische Partnerschaft kann GIP seine Expertise im Bereich Energie und industrielle Infrastruktur sowie seine starken Partnerschaften mit Regierungen und der Industrie nutzen, um den Ausbau der Infrastruktur für die Energiewende zu ermöglichen und zu beschleunigen.

Über Global Infrastructure Partners (GIP)

Global Infrastructure Partners (GIP), Teil von BlackRock, ist ein führender Infrastrukturinvestor, der sich auf die Investition, den Besitz und den Betrieb von einigen der größten und komplexesten Vermögenswerte in den Bereichen Energie, Transport, digitale Infrastruktur sowie Wasser- und Abfallwirtschaft spezialisiert hat. Da Energiepragmatismus ein zentraler Bestandteil unserer Anlagestrategie ist, sind wir gut aufgestellt, um die globale Energiewende zu unterstützen.

Die skalierte Plattform von GIP verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 183 Milliarden US-Dollar. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir durch unseren Fokus auf reale Infrastrukturvermögenswerte kombiniert mit unserem umfangreichen proprietären Netzwerk und unserer umfassenden operativen Expertise das Kapital unserer Kunden verantwortungsbewusst verwalten und positive wirtschaftliche Auswirkungen für Gemeinschaften erzielen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.global-infra.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

