Die Aktie der Sprachlernplattform Duolingo startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Eine positive Analystenstudie sorgt für Auftrieb und lässt Anleger hoffen. Bereits kurz nach Handelsbeginn legte das Papier um rund 12 Prozent auf 365 Dollar zu und setzte damit ein klares Zeichen.Auslöser für die gute Stimmung ist eine frische Hochstufung durch die Experten von Keybanc Capital Markets. Diese haben ihre Einschätzung für die Duolingo-Aktie von "Sector Weight" (Halten) auf "Overweight" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
