Cerebre, ein Anbieter von industrieller Intelligenztechnologie, und ExxonMobil, ein Branchenführer im Energiesektor, haben eine langfristige Vereinbarung unterzeichnet, um den Aufbau der grundlegenden digitalen Infrastruktur von ExxonMobil zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten. Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von ExxonMobil für Daten und Innovationen, die auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz des Unternehmens abzielen.

Über Cerebre

Cerebre liefert einen Live-Intelligenzplan der Anlage, der physische Anlagen, Betriebsbedingungen und Expertenwissen miteinander verbindet, um intelligentere und sicherere Entscheidungen zu ermöglichen. Die patentierte Technologie von Cerebre verändert die Art und Weise, wie Industrieunternehmen ihre Abläufe steuern, verstehen und optimieren.

Cerebre wird von führenden Industrieunternehmen weltweit geschätzt und bringt den Anlagenkontext in KI-Modelle, Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse ein, wodurch neue Ebenen der Effizienz und Sicherheit erschlossen werden.

Weitere Informationen darüber, wie Cerebre die Prozessindustrie mit Intelligenz versorgt, finden Sie unter www.cerebre.io.

Über ExxonMobil

ExxonMobil, eines der größten börsennotierten internationalen Energie- und Petrochemieunternehmen, entwickelt Lösungen, um die Lebensqualität zu verbessern und den evolvierenden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden.

Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens Upstream, Product Solutions und Low Carbon Solutions bieten Produkte für das moderne Leben, darunter Energie, Chemikalien, Schmierstoffe und emissionsarme Technologien. ExxonMobil verfügt über ein branchenführendes Portfolio an Ressourcen und ist eines der größten integrierten Kraftstoff-, Schmierstoff- und Chemieunternehmen der Welt. ExxonMobil besitzt und betreibt außerdem das größte CO2-Pipeline-Netzwerk in den Vereinigten Staaten.

2021 gab ExxonMobil Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Scope 1 und 2 für 2030 für die von ihm betriebenen Anlagen im Vergleich zu den Werten von 2016 bekannt. Die Pläne sehen eine Reduzierung der Treibhausgasintensität des gesamten Unternehmens um 20 bis 30 %, eine Reduzierung der Treibhausgasintensität der vorgelagerten Aktivitäten um 40 bis 50 %, eine Reduzierung der Methanintensität des gesamten Unternehmens um 70 bis 80 und eine Reduzierung der Abfackelungsintensität des gesamten Unternehmens um 60 bis 70 vor.

Mit technologischen Fortschritten und der Unterstützung klarer und konsequenter staatlicher Maßnahmen strebt ExxonMobil an, die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen der von ihm betriebenen Anlagen bis 2050 auf null zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter exxonmobil.com und ExxonMobil's Advancing Climate Solutions.

Weitere Informationen finden Sie unter exxonmobil.com.

