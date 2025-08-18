Mit dem Prix Galien USA Best Digital Health Solution werden Errungenschaften ausgezeichnet, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse die Lebensbedingungen von Menschen verbessern

Helfie AI, eine globale mobile Plattform für Gesundheit, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als Kandidat für die Endrunde des Prix Galien USA 2025 Price for Best Digital Health Solution benannt wurde.

Helfie AI setzt beim Gesundheitscheck neue Maßstäbe. Über die KI-Plattform können Nutzer ihre wichtigsten Gesundheitsdaten für Herz, Lunge, Genitalien und Haut überprüfen. Sie erlangen intelligente Einsichten und können sich selbst über ihr Mobilgerät für nur einige Cents ständig beobachten lassen.

Helfie AI stellt sicher, dass der Zugang zu Gesundheitsdaten nicht abhängig ist vom Aufenthaltsort, Einkommen oder der Infrastruktur. Es ist nicht mehr erforderlich als ein Smartphone und jeder kann von jedem Ort aus Kontakt zu einem persönlichen KI-Agenten aufnehmen, der den Körper des Nutzers kennt, seine Gesundheit überwacht und zeitig Ratschläge gibt.

"Die Nominierung für den Prix Galien ist für uns eine Ehre und ein Beweis für den Einfluss, den Helfie AI auf die Präventivmedizin für Millionen von Menschen weltweit hat," sagte Helfie AI CEO George Tomeski. "Wir sehen Gesundheitsfürsorge als ein lebendiges Netzwerk an und nicht als eine Reihe von einzelnen Interaktionen, wenn jemand krank wird. Es sollte sich um eine kontinuierliche intelligente Umgebung handeln, die zum täglichen Leben gehört. Nach dieser Idee haben wir Helfie AI entwickelt. Wir leiten eine Revolution im Gesundheitswesen ein. Wir betonen Datenschutz, universellen Zugang und Wahlfreiheit, wodurch Krankheiten leicht erkannt werden können und acht Milliarden Menschen Zugriff auf Präventivmedizin erhalten."

"Als Jury Chair fühle ich mich geehrt, diese außergewöhnlichen Nominierten bekannt zu geben, die die transformative Gewalt von innovativer medizinischer Technologie, digitaler Gesundheit und Unternehmertum verkörpern," sagte Kenneth C. Frazier, Chair of the Jury, Prix Galien USA Awards Committee. "Ihre bahnbrechende Arbeit prägt die Zukunft des Gesundheitswesens und spiegelt unsere gemeinsamen Bemühungen wider, Leben durch wissenschaftliche Exzellenz zu verbessern."

Die Gewinner werden im Verlauf der Zeremonie anlässlich der Verleihung des Prix Galien USA am 30. Oktober 2025 im American Museum of Natural History in New York City bekannt gegeben.

Die The Prix Galien Awards

Der Prix Galien USA, organisiert und geführt von der The Galien Foundation, ist ein internationaler Preis, der innovative medizinische Entwicklungen auszeichnet. Die Stiftung unterhält in 14 Ländern und Afrika Kapitel. Das erste Kapitel wurde 2024 in Indien gegründet. Der Prix Galien wurde 1970 von Roland Mehl zu Ehren von Galen, dem Vater der medizinischen Wissenschaften und modernen Pharmakologie, ins Leben gerufen. Weltweit wird der Prix Galien als Äquivalenz zum Nobelpreis in der biopharmazeutischen Forschung angesehen. Die Nominierten für die diesjährigen Preise wurden in den folgenden Kategorien benannt: "Beste digitale Lösung für Gesundheit" (Best Digital Health Solution), "Beste medizinische Technologie" (Best Medical Technology) sowie "Inkubatoren, Beschleuniger und Kapital" (Incubators, Accelerators and Equity) und "Bestes StartUp" (Best Startup).

Über Helfie AI

Helfie AI wurde 2021 in Melbourne, Australien, gegründet und hat seine Geschäftstätigkeit auf Europa, Nordamerika, Afrika und Asien ausgeweitet. Das Unternehmen unterhält bereits mehrere aktive B2B-Partnerschaften mit führenden Unternehmen.

Helfie AI widmet sich zwei der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen: der mangelnden Inanspruchnahme von Präventivmaßnahmen und der unzureichenden Nutzung von Gesundheitsdaten. Sämtliche Aspekte der Gesundheitsversorgung, beginnend mit der Lebensqualität und der Lebenserwartung, können erheblich verbessert werden, wenn die Menschen Präventivmaßnahmen aktiv in Anspruch nehmen und Gesundheitsdaten innerhalb des gesamten Gesundheitssystems aktiv genutzt werden.

Die durch Helfie AI geschaffene Zugänglichkeit kann die Kosten von 7 Billionen US-Dollar, die jährlich für die Behandlung vermeidbarer Erkrankungen ausgegeben werden, erheblich senken.

Helfie AI zeigt den Benutzern klare nächste Schritte auf, verbindet sie bei Bedarf mit medizinischen Fachkräften, ermöglicht die Interaktion in Bezug auf zahlreiche Gesundheitszustände, von Herz-Kreislauf- bis hin zu Hautgesundheit, und ermöglicht den Austausch von KI-Befunden mit ihren eigenen Gesundheitsfachkräften und Ärzten.

Weitere Informationen zu den Gesundheitschecks, die Helfie durchführen kann, finden Sie unter www.helfie.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250818096106/de/

Contacts:

Mediakontakte:

Chris Welsh, ICR Healthcare Europe

Alexis Feinberg, ICR Healthcare US

Helfie@ICRHealthcare.com