Berkshire Hathaway investiert in UnitedHealth - ein starkes Signal für viele Anleger. Doch Analysten von Bank of America warnen: Wer auf schnelle Gewinne hofft, könnte enttäuscht werden.Es ist bisher nicht das Jahr von UnitedHealth. Der Krankenversicherer kämpft mit steigenden Gesundheitskosten, Ermittlungen des US-Justizministeriums, den Folgen eines Cyberangriffs und einer drastisch gesenkten Gewinnprognose. Die Aktie hatte sich seit Anfang Januar 2025 glatt halbiert, als vergangene Woche mit den 13F-Filings von Berkshire Hathaway eine Hammermeldung einschlug. Niemand geringeres als Warren Buffett hat im vergangenen Quartal den Dip bei UnitedHealth gekauft, und über 5 Millionen Aktien des
