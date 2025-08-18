Strategy kauft erneut Bitcoin - Michael Saylor setzt unbeirrt auf digitale Reserven

Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman von Strategy Inc. (bis Anfang 2025 als MicroStrategy bekannt), hat es wieder getan: Sein Unternehmen hat im August weitere 430 Bitcoin erworben. Der Kauf erfolgte zu einem Durchschnittspreis von 119.666 US-Dollar pro Stück und entspricht einer Gesamtsumme von rund 51,4 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion fand zwischen dem 11. und 17. August statt und ist Teil jener unermüdlichen Bitcoin-Akkumulationsstrategie, die Saylor seit Jahren vorantreibt. Mit jedem weiteren Schritt zementiert Strategy wieder einmal seinen Ruf als größter institutioneller Bitcoin-Investor weltweit.

Bestätigung durch offizielle Meldungen

Der Kauf ist kein Hoax, sondern ist durch ein offizielles Börsendokument belegt. In einer bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Pflichtmitteilung wurden die Zahlen exakt offengelegt. Darin wird auch erwähnt, dass der Kauf durch den Verkauf von Vorzugsaktien finanziert wurde - ein Modell, das das Unternehmen in den vergangenen Jahren wiederholt genutzt hat, um Kapital für neue Bitcoin-Tranchen zu beschaffen. Zudem verkündete Saylor den Kauf natürlich auch auf X mit einem Post.

Diese Transparenz ist fast schon zu einem Markenzeichen Saylors geworden ist. Kaum eine größere Investition vergeht, ohne dass er zeitnah die Details in den sozialen Netzwerken wiederholt.

Strategy has acquired 430 BTC for ~$51.4 million at ~$119,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.1% YTD 2025. As of 8/17/2025, we hodl 629,376 $BTC acquired for ~$46.15 billion at ~$73,320 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/FLRjCKDMQO - Michael Saylor (@saylor) August 18, 2025

Mehr als ein Nebengeschäft - ein neues Unternehmensmodell

Mit dem jüngsten Kauf erreicht Strategy einen Bestand von insgesamt 629.376 Bitcoin. Das entspricht knapp drei Prozent der maximal jemals verfügbaren Menge - eine Dimension, die deutlich macht, wie stark sich das Unternehmen von einem klassischen Softwarehaus zu einer Art digitalen Vermögensspeicher gewandelt hat.

Die Umbenennung Anfang 2025 war dabei mehr als ein kosmetischer Schritt. Sie markierte den Übergang von einer traditionellen Softwarefirma hin zu einem Unternehmen, das Bitcoin nicht mehr als Beilage, sondern als Kern seines Geschäftsmodells versteht. Für Saylor ist die Kryptowährung längst nicht mehr nur ein Asset, sondern die Grundlage für eine neue Form von Finanzarchitektur.

Finanzierung über den Kapitalmarkt

Dass der jüngste Kauf durch den Verkauf von Vorzugsaktien ermöglicht wurde, zeigt einmal mehr, wie geschickt Strategy den Kapitalmarkt für seine Zwecke einspannt. Statt Bankkredite aufzunehmen oder bestehende Vermögenswerte zu veräußern, nutzt das Unternehmen regelmäßig sogenannte "At-the-Market"-Programme. Dabei werden neue Aktien tranchenweise verkauft und die Erlöse direkt in Bitcoin umgewandelt.

Für Investoren bedeutet das einerseits eine Verwässerung der Anteile, andererseits die Aussicht auf überproportionale Gewinne, falls der Bitcoin-Preis weiter steigt. Dieser Balanceakt macht Strategy zu einem Sonderfall an den Kapitalmärkten - und zu einem Unternehmen, das von klassischen Bewertungsmaßstäben nur schwer zu fassen ist.

