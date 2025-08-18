Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 août/August 2025) - The CSE market and offices will be closed on Monday, September 1, 2025 for Labour Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, September 2, 2025. Trade and settlement dates are as follows:
Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 1 septembre 2025 pour la fête du Travail. Les heures normales de négociation pour CSE reprendront le mardi 2 septembre 2025. Les dates de négociation et de règlement sont les suivantes:
Holiday/Jour de congé
Trade Date/Commerce date
Settlement date/Date de règlement
Labour Day/Fête du Travail
September 1, 2025
|Le 29 août/August 2025
|Le 2 SEPT 2025
If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.
Si vous avez besoin de plus amples informations sur le calendrier des vacances, veuillez contacter CSE Market Operations à Marketops@thecse.com ou au 416-306-0772.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)