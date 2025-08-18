Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 août/August 2025) - The CSE market and offices will be closed on Monday, September 1, 2025 for Labour Day. Regular trading hours for CSE will resume on Tuesday, September 2, 2025. Trade and settlement dates are as follows:

Le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 1 septembre 2025 pour la fête du Travail. Les heures normales de négociation pour CSE reprendront le mardi 2 septembre 2025. Les dates de négociation et de règlement sont les suivantes:

Holiday/Jour de congé Trade Date/Commerce date Settlement date/Date de règlement Labour Day/Fête du Travail September 1, 2025 Le 29 août/August 2025 Le 2 SEPT 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)