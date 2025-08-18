Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 août/August 2025) - Treatment.com AI Inc. (TRUE) has announced a name and symbol change to Rocket Doctor AI Inc. (AIDR).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on August 21 , 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on August 20, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Treatment.com AI Inc. (TRUE) a annoncé un changement de nom et de symbole en Rocket Doctor AI Inc. (AIDR).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 21 août 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 20 août 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective: Le 21 août/Aug 2025 Old Symbol/Vieux Symbole: TRUE New Symbol/Nouveau Symbole: AIDR New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 772924 10 6 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 772924 10 6 6 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 894942101/CA8949421017

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)