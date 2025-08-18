DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.345 Punkte

DOW JONES--Auffällige Einzelkursbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen - auch mangels neuer Unternehmensnachrichten. In der Breite tat sich wenig, der XDAX lag zuletzt einen Tick über dem Xetra-DAX-Schlussstand.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.345 24.315 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.