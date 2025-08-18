DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.345 Punkte
DOW JONES--Auffällige Einzelkursbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen - auch mangels neuer Unternehmensnachrichten. In der Breite tat sich wenig, der XDAX lag zuletzt einen Tick über dem Xetra-DAX-Schlussstand.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.345 24.315 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
