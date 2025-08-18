Kryptowährungen bleiben unter Verkaufsdruck - ETFs zeigen dennoch Rekordvolumen

Zum Wochenbeginn setzt sich die Abwärtsbewegung am Kryptomarkt fort. Die kurze Erholung vom Wochenende konnte nicht halten, und innerhalb von 24 Stunden kam es erneut zu starkem Verkaufsdruck. Bitcoin fiel um rund 2,5 Prozent auf etwa 115.000 US-Dollar zurück. Auch Ethereum und Solana gerieten stärker unter Druck und verloren 4,5 beziehungsweise 5,5 Prozent. In der zweiten Reihe waren besonders Projekte wie Bonk, Pump.fun oder Mantle mit zweistelligen Rückgängen betroffen.

Krypto-ETFs erreichen historisches Handelsvolumen von 40 Milliarden USD

Eine aktuelle Analyse von Bloomberg Intelligence zeigt die wachsende Bedeutung von Krypto-ETFs. In der vergangenen Woche erreichten Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs ein Handelsvolumen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar - der höchste Wert, der jemals gemessen wurde. Dieses Rekordniveau verdeutlicht, dass das institutionelle wie auch private Interesse an Kryptowährungen trotz kurzfristiger Rücksetzer ungebrochen hoch bleibt.

Analysten betonen, dass Kursrückgänge von fünf bis zehn Prozent oder geopolitische Schlagzeilen eher als Nebengeräusch zu werten sind. Entscheidend seien vielmehr makroökonomische Faktoren wie mögliche Zinssenkungen oder die Entwicklung der Bitcoin-Dominanz. Aus dieser Perspektive könnte die aktuelle Korrektur als Marktrauschen gesehen werden. Zugleich sehen Experten Anzeichen für eine bevorstehende Altcoin-Saison, da Kapital zunehmend aus Bitcoin in alternative Projekte fließt.

Bitcoin Hyper sammelt zehn Millionen USD im laufenden Presale

Neben den großen Namen rücken auch neue Projekte in den Fokus. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit Bitcoin Hyper, ein Projekt, das die Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin erweitern will. Im Zentrum steht eine dezentrale Bridge, die den sicheren Tausch von BTC in HYPER-BTC ermöglicht. Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, wodurch schnelle Verarbeitung und niedrige Transaktionskosten garantiert werden.

Der native Token HYPER erfüllt gleich mehrere Funktionen: Er dient als Zahlungsmittel, ermöglicht Governance-Strukturen ab 2026 und schafft eine Basis für Anwendungen im DeFi- und Gaming-Bereich. Die Roadmap sieht bereits für dieses Jahr den Start des Mainnets vor. Besonders der laufende Presale sorgt für Schlagzeilen: Innerhalb kurzer Zeit wurden rund zehn Millionen US-Dollar eingesammelt. Unterstützt wird dies durch verschiedene Zahlungsmethoden sowie Staking-Optionen mit Renditen von bis zu 105 Prozent jährlich.

