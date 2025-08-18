GUIGANG, China, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor Kurzem startete in Guigang, Guangxi, die 15. Lotus Culture Series von Guigang. Von Juli bis Oktober wird die Stadt eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten, darunter Theateraufführungen, Poesiewettbewerbe und die Auswahl der "besten Lotus-Beobachtungsplätze", um das Tourismuswachstum weiter anzukurbeln.

Die Werbeabteilung der Stadt Guigang wies darauf hin, dass Guigang - eine nationale Demonstrationsstadt für Waldtourismus und ein nationales Pilotprojekt für Kultur- und Tourismuskonsum - mit außergewöhnlichen ökologischen Stärken ausgestattet ist und ein Ökotourismusziel aufbaut, das die Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area und ASEAN bedient, mit seinen "Drei Bergen, einer Schlucht, einer Kultur" als Kern. Mittlerweile verfügt das Land über 52 nationale Touristenattraktionen der Kategorie A, 37 ländliche Touristengebiete mit vier Sternen oder mehr und 17 thematisch gestaltete Tourismuscamps, während seine Marke "Camping Paradise, Carefree Guigang" immer mehr Anerkennung findet. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen 32,0634 Millionen Besucher nach Guigang, was einem Tourismusumsatz von 30,121 Milliarden Yuan und einem Anstieg von 12,88 % bzw. 13,87 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Guigang weiß genau, dass "Besucherströme eine wirtschaftliche Basis bedeuten", und nutzt Aufführungen sowie Veranstaltungen, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. In diesem Jahr hat sich die Guangxi-Abteilung der "Village Basketball Association" in Guiping niedergelassen und war Gastgeber der Basketball-Qualifikationsspiele für die 15. National Games, des "Douyin Football Carnival" und des "Gangren Gangye Concert". All dies hat dazu beigetragen, den Ruf der Stadt als "Stadt des Sports, Hauptstadt der Freizeit" aufzupolieren.

Der "Douyin Football Carnival" verzeichnete 1,83 Milliarden Aufrufe und brachte Guigang in die Top 3 der Städtesuchrangliste von Douyin. Angetrieben durch die Veranstaltung stiegen während des Festivals "3. März" die Besucherzahlen und die Tourismuseinnahmen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um 18 % bzw. 18,9 %. Während der Basketball-Qualifikationsspiele der National Games erreichten entsprechende Nachrichten rund 36,74 Millionen Aufrufe. Die Zahl der Gäste, die in quotenkontrollierten Hotels im Bezirk Gangbei übernachteten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29,17 % und auch der Konsum in diesem Bereich nahm stark zu. Der Effekt "Eintägige Veranstaltungsteilnahme, mehrtägiger Aufenthalt" ist deutlich geworden und der Markeneinfluss "Guigang durch Aufführungen und Veranstaltungen erkunden" wächst weiter.

Die Publicity Department of Guigang City (Werbeabteilung der Stadt Guigang) gab bekannt, dass Guigang seine dreijährige intensive Kampagne für die Kultur- und Tourismusbranche intensivieren werde, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Im ersten Halbjahr wurden 22 neue Projekte im Gesundheits- und Kulturtourismus unterzeichnet, die eine Gesamtinvestition von 2,401 Milliarden Yuan umfassen; 42 wichtige Kultur- und Tourismusprojekte wurden beschleunigt vorangetrieben, 20 wurden neu begonnen und 13 abgeschlossen. Gleichzeitig wird aktiv die integrierte Entwicklung von "Kulturtourismus + KI" erforscht. Anfang Juli wurde der intelligente KI-Dolmetscherdienst im Pingnan County Museum eingeführt, was einen großen Schritt nach vorne in Guigangs "Kulturtourismus + KI"-Bemühungen darstellt.

Im Hochsommer wurde die 15. Lotuskultur-Serie von Guigang feierlich enthüllt. Wieder einmal spricht diese jahrtausendealte "Lotusstadt" eine herzliche Einladung aus: "Seit zweitausend Jahren duftend, habe ich nur auf Sie gewartet!" Von ökologischem Sightseeing bis zu dynamischen Events, von einem Campingparadies bis zu intelligenten Erlebnissen - Guigang schafft eine neue Kultur- und Tourismuslandschaft, in der Tradition auf Moderne trifft und sich zu einem immer florierenden neuen Zentrum entwickelt.

Quelle: The Publicity Department of Guigang City

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558