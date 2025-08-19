Multimedia, Inc., ein globaler Marktführer im internationalen Marketing und im Bereich Werbedienstleistungen, ist stolz, den Auftakt seiner 35-Jahr-Feier bekannt zu geben. Das am 9. Juli 1991 in Orlando im US-Bundesstaat Florida gegründete Unternehmen bereitet sich auf das Gedenken von Innovation, Wachstum und der globalen Auswirkungen im Jahr 2026 vor.

Seit seiner Gründung hat sich Multimedia von der Repräsentation von führenden brasilianischen Publikationen zum exklusiven Vertreter Amerikas für führende Digital- und Printmedienunternehmen in Europa, Asien und dem Nahen Osten entwickelt. Heute verfügt das Unternehmen über ein robustes Netzwerk 82 angesehener Medienkaufleute in 31 Ländern, enge Verbindungen zu großen Agenturen und Kunden weltweit sowie einen wohlverdienten Ruf für Professionalität, Prestige und hervorragende Ergebnisse.

Die Expertise von Multimedia erstreckt sich auf alle Werbeplattformen digitale, Druck-, Radio-, TV- und Out-of-Home- (OOH) Plattformen um Kunden in die Lage zu versetzen, wirkungsvolle Kampagnen auf allen Kontinenten durchzuführen. "Wir sind unglaublich stolz auf unser Markenprestige, das wir über Jahrzehnte aufgebaut haben", so Fernando Mariano, Gründer und President von Multimedia, Inc. "Ich habe persönlich nahezu 80 Länder besucht, viele davon mehrfach um enge Beziehungen zu Medienkaufleuten, Agenturen, Kunden und Führungskräften in den Medien aufzubauen. Von São Paulo bis Seoul, von Paris bis Singapur war es stets unsere Mission, globale Marken mit den weltweit einflussreichsten Medienplattformen zu verbinden."

Zu den renommierten Medien, die durch das Unternehmen Multimedia vertreten sind, gehören O Globo und O Estado de S.Paulo (Brasilien), People's Daily sowie China Daily (China), JoongAng Ilbo (Südkorea), Philippine Daily Inquirer (Philippinen), Bangkok Post (Thailand) und Khaleej Times (Vereinigte Arabische Emirate).

Diese starke mediale Reichweite hat ein beeindruckendes Portfolio an globalen Kunden angezogen, darunter Air France, Airbus, American Airlines, Armani, Bank of America, Boeing, Breitling, Canon, Citibank, Dolce Gabbana, Emirates, Gucci, Hitachi, Hyundai, Microsoft, Mitsubishi, Oracle, Qatar Airways, Rolex, Seiko, Siemens, Turespaña, UBS und Visa um nur einige zu nennen.

Das Leitprinzip des Markenprestiges von Multimedia definiert durch hohe Qualität, Glaubwürdigkeit und globales Vertrauen bildet weiterhin die Grundlage für die Strategie und Dienstleistungen des Unternehmens beim Eintritt in ein neues Zeitalter der Innovationen und Möglichkeiten.

Medienkaufleute, Agenturen und Kunden profitieren von der hoch anerkannten Expertise von Multimedia und ihren Geschäftsvereinbarungen mit führenden auf allen Kontinenten gelegenen Medienunternehmen zur Bereitstellung der besten Druck-, Radio-, TV-, Out-of-Home- und digitalen Werbemöglichkeiten weltweit.

