Henrik Zeberg warnt vor der "Everything Bubble": Aktien, Immobilien und Krypto seien historisch überbewertet - der Crash nur eine Frage der Zeit. Henrik Zeberg, Ökonom beim Researchhaus Swissblock und prominente Stimme auf der Social Media-Plattform X mit knapp 200.000 Followern, wählt für seine jüngste Analyse beim Newsletteranbieter Substack ein drastisches Bild. Wie der Kaiser im Märchen, der in unsichtbaren Kleidern hofiert wird, präsentierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE