BERLIN (dpa-AFX) - Die Union verliert laut einer aktuellen Umfrage leicht an Zustimmung und liegt nur knapp vor der AfD. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild" kommen CDU/CSU auf 26 Prozent (-1) und erreichen damit nur einen Punkt mehr als die AfD, die einen Wert von 25 Prozent hält. Die SPD verharrt demnach bei 14,5 Prozent. Die Grünen (11 Prozent), Linke (10 Prozent), BSW (5 Prozent), und FDP (4 Prozent) gewinnen demnach jeweils einen halben Punkt.

Im "Trendbarometer" von RTL/ntv von vergangener Woche lag die Union mit 24 Prozent nur auf dem zweiten Platz - hinter der AfD mit 26 Prozent. Die SPD erreichte in der Forsa-Befragung 13 Prozent, ebenso wie die Grünen. Die Linke kam demnach auf 11 Prozent.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider./csd/DP/zb