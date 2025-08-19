DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. August

=== 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +4,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash- Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 19, 2025

