BUNDESWEHR - Mehrere Firmen in Deutschland arbeiten an eigenen Initiativen, um die Reserve der Bundeswehr und damit die Verteidigungsbereitschaft des Landes zu stärken. Das zeigen Recherchen des Handelsblatts. So sind beispielsweise Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Trumpf und Covestro bereit, Beschäftigte zehn Tage im Jahr für den Dienst oder die Ausbildung in der Reserve freizustellen. (Handelsblatt)

NORWEGISCHER STAATSFONDS - Die norwegischen Behörden prüfen derzeit, ob ihr 2 Billionen Dollar schwerer Ölfonds Anteile an einigen nicht-israelischen Unternehmen verkaufen sollte, die in Gaza und im besetzten Westjordanland tätig sind. Der Staatsfonds hat eigenen Angaben zufolge mehrere internationale Unternehmen wegen ihres Handelns in den palästinensischen Gebieten dem Ethikrat gemeldet. Zudem sei er derzeit dabei, sich von sechs weiteren Unternehmen zu trennen, deren "Geschäftstätigkeiten mit dem Westjordanland und dem Gazastreifen in Verbindung stehen, gemäß den Empfehlungen des Ethikrats". Der Rat untersucht, ob Unternehmen an Verstößen gegen das Völkerrecht in diesen Gebieten beteiligt waren. Vergangene Woche gab der Norwegische Staatsfonds bekannt, dass er seine Anteile an elf israelischen Unternehmen verkauft habe. Gestern fügte er weitere zwölf hinzu, davon sechs aufgrund ihrer zu geringen Größe und sechs aus Investitionsgründen. (Financial Times)

August 19, 2025 00:30 ET (04:30 GMT)

