The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2025
ISIN Name
DE000DK0JSE7 DEKA IHS SERIE 7614
US09857LAR96 BOOKING HLDG 20/30
US06652KAA16 BANKUNITED 15/25
DE000HLB01B1 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/13
DE000DW6C8C3 DZ BANK IS.A2201
DE000HLB5881 LB.HESS.THR.CARRARA08N/24
XS2238561794 FOR.ST.(BVI) 20/25
DE000DK068W5 DEKA CD FESTZINS 22/25
DE000DW6CXT3 DZ BANK IS.A1847
US854502AS01 STANLEY BLA. 23/26
DE000HLB5824 LB.HESS.THR.CARRARA08M/24
USG87110AC93 TECHNIPFMC 21/26 REGS
US00165CAB00 AMC EN.HLDGS 17/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2025
ISIN Name
DE000DK0JSE7 DEKA IHS SERIE 7614
US09857LAR96 BOOKING HLDG 20/30
US06652KAA16 BANKUNITED 15/25
DE000HLB01B1 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/13
DE000DW6C8C3 DZ BANK IS.A2201
DE000HLB5881 LB.HESS.THR.CARRARA08N/24
XS2238561794 FOR.ST.(BVI) 20/25
DE000DK068W5 DEKA CD FESTZINS 22/25
DE000DW6CXT3 DZ BANK IS.A1847
US854502AS01 STANLEY BLA. 23/26
DE000HLB5824 LB.HESS.THR.CARRARA08M/24
USG87110AC93 TECHNIPFMC 21/26 REGS
US00165CAB00 AMC EN.HLDGS 17/26
© 2025 Xetra Newsboard