DJ US-Präsident Trump drängt auf Selenskyj-Putin-Gipfel

Von Michael R. Gordon und Annie Linskey

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, sich im Rahmen einer von ihm einberufenen Friedenskonferenz persönlich zu treffen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es ist ein kühnes, aber auch riskantes Manöver Trumps, um den Krieg zu beenden, ohne zuvor einen Waffenstillstand zu erreichen. Denn Kiew und Moskau liegen in Bezug auf die Bedingungen eines endgültigen Abkommens augenscheinlich noch weit auseinander. Trump warb für die Idee der Friedenskonferenz während eines Treffens mit Selenskyj im Oval Office und in Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus trafen. Trump habe das Treffen mit den Staats- und Regierungschefs unterbrochen, um mit Putin zu telefonieren, sagten europäische Beamte. Später erklärte Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien, er habe Putin angerufen und "mit den Vorbereitungen für ein Treffen begonnen", das zunächst zwischen dem russischen Staatschef und Selenskyj und später mit allen drei Präsidenten stattfinden solle.

In einem russischen Bericht über das Telefonat hieß es, Trump und Putin hätten zwar über hochrangige russische und ukrainische Verhandlungen gesprochen, aber nicht darüber, ob der russische Staatschef daran teilnehmen würde. Von einem Dreiertreffen war in dem Bericht keine Rede. Von zentraler Bedeutung für Kiew und seine europäischen Verbündeten ist die Frage, ob die USA bereit sind, der Ukraine im Rahmen einer Einigung weitere Sicherheitszusagen zu machen. Trump sagte, die USA würden sich an möglichen europäischen Bemühungen um die Entsendung von Friedenstruppen beteiligen, ohne jedoch zu präzisieren, welche Rolle die USA dabei spielen könnten.

Der Vorschlag eines Gipfeltreffens zu dritt kam drei Tage, nachdem es Trump nicht gelungen war, Putin bei einem Gipfeltreffen in Alaska zu einem Waffenstillstand zu bewegen, und er sein Versprechen, Wirtschaftssanktionen gegen Moskau zu verhängen, auf Eis gelegt hatte - der jüngste Zickzackkurs Trumps in seinem Bemühen, den Konflikt zu beenden. Nur wenige Stunden, nachdem er in einem Social-Media-Post darauf bestanden hatte, dass es an Selenskyj liege, den Krieg zu beenden, lobte Trump den ukrainischen Staatschef in einer Rede vor ihrem privaten Treffen - ein ganz anderer Ton als bei ihrem Treffen im Oval Office im Februar, als Trump und Vizepräsident JD Vance Selenskyj scharf kritisierten.

"Dieser Herr will, dass der Krieg endet, und Wladimir Putin will, dass er endet", sagte Trump mit Selenskyj an seiner Seite. "Wir werden dafür sorgen, dass es beendet wird." Es war unklar, welche konkreten Vorschläge das Weiße Haus unterbreiten würde, um die Differenzen zwischen Moskau und Kiew zu überbrücken, wenn ein Dreiertreffen einberufen wird, und welche Rolle die USA dabei spielen würden, den europäischen Nationen bei der Sicherung des Friedens zu helfen. Im Rahmen der Diskussion über mögliche territoriale Zugeständnisse sahen sich Trump und Zelenskyj eine von den USA erstellte Karte der Ostukraine an, die den prozentualen Anteil des ukrainischen Territoriums in russischer Hand zeigt. Donezk, das nach dem Verhandlungsvorschlag Russlands von den ukrainischen Truppen verlassen werden soll und in dem sich einige der stärksten Verteidigungsanlagen der Ukraine befinden, wird zu 76 Prozent von den russischen Streitkräften gehalten. NATO-Chef Mark Rutte bezeichnete die Zusage der USA, eine europäische Friedenstruppe zu unterstützen, als einen "Durchbruch".

Es war unklar, welches Territorium die Ukraine aufgeben müsste und ob Kiew die faktische Teilung seines Territoriums oder die rechtliche Souveränität Russlands über annektierte Gebiete akzeptieren müsste. Die ukrainische Verfassung verbiete den Handel mit Land, sagte Selenskyj am Sonntag in Brüssel, und eine solche Frage könne nur in den Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA erörtert werden. Trotz der Harmonie der Treffen vom Montag sind Trump und einige europäische Staats- und Regierungschefs unterschiedlicher Meinung über die Dringlichkeit eines Waffenstillstands. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron schlugen in ihren Äußerungen vor, die Kämpfe noch vor dem geplanten Dreiergipfel einzustellen.

Ein solcher Waffenstillstand würde verhindern, dass Russland auf Zeit spielt und versucht, während der Gespräche der Staats- und Regierungschefs weiteren Boden in der Ukraine zu gewinnen. Trump betonte jedoch, dass ein Waffenstillstand nicht notwendig sei, um eine Einigung zu erzielen, und fügte hinzu, dass innerhalb von ein oder zwei Wochen - oder vielleicht auch früher - klar sein werde, ob der Versuch unternommen werde. Zelenskyj befürwortete die Idee und erklärte, "wir sind bereit" für ein trilaterales Treffen. Der Kreml erklärte jedoch Anfang des Monats, Putin werde sich erst dann mit Selenskyj treffen, wenn "die entsprechende Distanz überwunden ist". Der russische Staatschef beharrt seit langem darauf, dass keine Einigung erzielt werden kann, ohne die - wie er es nennt - "Grundursachen" des Konflikts anzugehen, womit er das Abdriften der Ukraine in Richtung Westen und die Rolle der NATO in Mitteleuropa meint. Selenskyj wird wahrscheinlich vom Weißen Haus unter Druck gesetzt werden, Zugeständnisse zu machen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 00:49 ET (04:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.