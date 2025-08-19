Die im Jahresvergleich um durchschnittlich 19 Prozent geringeren Eisenerzpreise haben der BHP Group im am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr 2024/25 zu schaffen gemacht. So sank der bereinigte Gewinn um 26 Prozent auf 10,16 Milliarden US-Dollar. Damit verfehlte das Unternehmen auch die Markterwartungen von 10,22 Milliarden Dollar. Zudem hat BHP die Schlussdividende gekürzt - allerdings nicht so stark wie von Analysten erwartet. Für die Aktionäre gibt es 0,60 Dollar je Aktie, nach 0,74 Dollar im Vorjahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
