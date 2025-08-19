Anzeige
Dienstag, 19.08.2025
19.08.2025 07:51 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börsianer warten auf Jackson Hole

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börsianer warten auf Jackson Hole

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Handel am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ist von Abwarten geprägt. Insgesamt ist die Tagestendenz dabei uneinheitlich. Nachdem das Gipfeltreffen am Montag in Washington zu einem Waffenstillstand in der Ukraine keine wesentlichen neue Erkenntnisse brachte, steht nun das am Donnerstag in Jackson Hole stattfindende Notenbankertreffen im Fokus. US-Notenbankpräsident wird dort am Freitag reden und möglicherweise Hinweise geben, ob im September die Zinsen tatsächlich gesenkt werde, wie dies von den Märkten mit großer Mehrheit erwartet wird. Als Ergebnis des Treffens in Washington wurde lediglich bekannt, dass es ein Dreiertreffen Trump, Putin, Selenskyj geben soll und dass auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine kommen sollen.

Der Nikkei-225-Index in Tokio gibt nach dem Rekordhoch am Montag um 0,2 Prozent nach auf 43.629 Punkte, der Kospi in Seoul büßt 0,4 Prozent ein und in Sydney kommt das Börsenbarometer mit 0,7 Prozent etwas stärker zurück - allerdings praktisch auf Rekordniveau. Besser halten sich Shanghai und Hongkong, wo es um bis zu 0,3 Prozent leicht nach oben geht.

Unter den Einzelwerten verteuern sich BHP in Sydney um 1,6 Prozent und reagieren positiv auf die Zahlenvorlage des Rohstofffriesen. Unter anderem stieg der Nettogewinn im Geschäftsjahr um 14 Prozent und die Jahresdividende übertrifft die Markterwartung.

Die Aktie des Blutprodukt- und Impfstoffunternehmens CSL knickt nach der Zahlenvorlage um über 15 Prozent ein. Laut einige Analysten enttäuschen jedoch der Umsatz und der Bruttogewinn des Hauptgeschäftsbereichs für Blutprodukte. Daneben sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 niedriger als erwartet und die geplante Umstrukturierung sorge für ein unschönes Bild. CSL kündigte ein Transformationsprogramm in Höhe von 770 Millionen US-Dollar an. Woodside Energy verzeichnete einen Rückgang des Jahresgewinns um 32 Prozent, der Kurs verliert 2 Prozent. 

Index (Börse)      zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.893,10    -0,7%    +9,6%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)   43.643,72    -0,2%    +8,7%    08:30 
Kospi (Seoul)      3.166,09    -0,4%   +31,9%    08:30 
Schanghai-Comp.     3.739,26    +0,3%   +10,3%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.219,26    +0,2%   +26,0%    10:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %    00:00  Mo, 09:21  % YTD 
EUR/USD          1,1657    -0,0   1,1662   1,1700 +13,1% 
EUR/JPY          172,31    -0,0   172,39   172,21  +5,8% 
EUR/GBP          0,8635     0,0   0,8632   0,8635  +4,4% 
GBP/USD          1,3500    -0,1   1,3509   1,3550  +8,4% 
USD/JPY          147,82    -0,0   147,83   147,20  -6,4% 
USD/KRW         1.389,26     0,1  1.387,84  1.384,05  -5,9% 
USD/CNY          7,1310    -0,1   7,1350   7,1314  -0,9% 
USD/CNH          7,1859    -0,0   7,1872   7,1822  -2,0% 
USD/HKD          7,7957    -0,3   7,8198   7,8215  +0,7% 
AUD/USD          0,6488    -0,1   0,6492   0,6516  +5,2% 
NZD/USD          0,5923     0,0   0,5921   0,5938  +5,8% 
BTC/USD        114.946,50    -1,5 116.722,60 115.327,10 +24,5% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         63,35    63,42    -0,1%    -0,07 -12,2% 
Brent/ICE         66,25    66,60    -0,5%    -0,35 -11,6% 
 
 
METALLE         zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold          3.337,23  3.334,00    +0,1%    +3,23 +27,1% 
Silber           37,93   38,025    -0,3%    -0,10 +31,6% 
Platin         1.142,01  1.137,93    +0,4%    +4,08 +30,8% 
Kupfer           4,48    4,47    +0,2%    0,01  +9,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJBN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 01:17 ET (05:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
