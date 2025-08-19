© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EFür das ambitionierte KI-Unternehmen C3.ai ging es zuletzt steil bergab, die Aktie halbierte sich binnen kürzester Zeit. Nun ist eine Erholung angelaufen. Statt Palantir-Nachfolge ein waschechter Crash Einigen Marktbeobachtern gilt das von US-Milliardär und Softwareingenieur Thomas Siebel gegründete Unternehmen C3.ai als potenzieller Palantir-Nachfolger. Der Konzern hat sich mit seinen Produkten und Dienstleistungen auf KI-Software für Unternehmensanwendungen spezialisiert - eine zukunftsträchtige Nische. Erste prestigeträchtige Kooperationen, zum Beispiel mit Microsoft, sind bereits gelungen. In den vergangenen Wochen hatte die Aktie jedoch mit starken Verlusten zu kämpfen. Ausgehend von …Den vollständigen Artikel lesen ...
