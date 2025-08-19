VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-18
|NL0009272749
|3790000.000
|343156194.87
|90.5425
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-18
|NL0009272756
|232000.000
|21480937.06
|92.5902
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-18
|NL0009272772
|513000.000
|36923345.01
|71.9753
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-18
|NL0009272780
|360000.000
|29758573.16
|82.6627
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-18
|NL0009690239
|7910404.000
|291401985.20
|36.8378
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-18
|NL0009690247
|2518390.000
|43131058.04
|17.1264
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-18
|NL0009690254
|2426537.000
|30106050.23
|12.4070
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-18
|NL0010273801
|2681000.000
|51074763.29
|19.0506
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-18
|NL0010731816
|778000.000
|65369158.14
|84.0221
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-18
|NL0011683594
|66950000.000
|2973205945.48
|44.4093
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-18
|NL0010408704
|29203010.000
|1017135746.36
|34.8298
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-18
|NL0009272764
|328000.000
|20349913.45
|62.0424
