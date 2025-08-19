Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 19
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255515.14
|5.8066
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238418851.25
|5.8566
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11982623.23
|5.4466
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|255942.00
|5.8324
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|75273938.97
|5.7442
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|189592.11
|5.0859
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|18/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12686387.96
|6.3432
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|18/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28812135.63
|5.7395
© 2025 PR Newswire