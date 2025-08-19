Die Strategy-Holding setzt ihre Bitcoin-Käufe fort. Gleichzeitig schlagen Insider bei den Papieren zu. Bietet sich jetzt dank der niedrigeren BTC-Kurse eine Kaufchance bei dem Unternehmen? Insider-Kauf bei Strategy Bei der Aktie von Strategy lassen sich seit einigen Wochen überraschende Insider-Käufe beobachten. Nachdem das Management in den vergangenen Jahren immer wieder aggressiv Anteile auf den Markt geworfen hat, kommt es nun überraschend zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de