© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WirePalo Alto Networks hat im vierten Geschäftsquartal besser als erwartet abgeschnitten und einen Führungswechsel angekündigt: Unternehmensgründer Nir Zuk tritt als CTO zurück. Die Aktie legte nach Börsenschluss zu.Der US-amerikanische Cybersecurity-Anbieter erzielte im vierten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar und übertraf damit die Erwartung von 0,88 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,54 Milliarden US-Dollar und lag somit über den prognostizierten 2,5 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich sank der Nettogewinn auf etwa 254 Millionen US-Dollar oder 0,36 US-Dollar je Aktie nach rund 358 Millionen US-Dollar oder 0,51 US-Dollar je Aktie im …Den vollständigen Artikel lesen ...
