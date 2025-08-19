hier

Ein Konsortium, das von BLACKROCKs Infrastrukturfonds Global Infrastructure Partners (GIP) angeführt wird, beteiligt sich an den Jafurah-Gasverarbeitungsanlagen von Saudi Aramco. Für den Deal wird ein Joint Venture namens Jafurah Midstream Gas gegründet, an dem der saudische Ölkonzern eine Beteiligung von 51 % hält. Für die restlichen 49 % zahlt das von GIP angeführte Konsortium 11 Mrd. $ an Saudi Aramco. Jafurah Midstream Gas erhält die Nutzungsrechte für die Jafurah Field Gas Plant sowie die Riyas NGL Fractionation Facility und verpachtet diese für 20 Jahre an Saudi Aramco zurück. Der seit April bestehende Aufwärtstrend bei BLACKROCK ist weiter intakt.