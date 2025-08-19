Tokyo (ots/PRNewswire) --- Führende Persönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft und Regierung kommen zusammen, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und Innovationen zu diskutieren. --Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und die Organisation für die Entwicklung neuer Energie- und Industrietechnologien (NEDO) veranstalten am Mittwoch, den 8. Oktober, und Donnerstag, den 9. Oktober, im The Westin Tokyo die zweitägige zwölfte Jahrestagung des Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025). Die ICEF-Jahrestagung wird seit 2014 jedes Jahr von METI und NEDO als internationale Konferenz veranstaltet, auf der die weltweit führenden Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Regierung unter einem Dach zusammenkommen, um Innovation als Schlüssel zur Lösung des Klimawandels zu fördern.Die diesjährige 12. Konferenz wird etwa zehn Sitzungen unter dem Hauptthema "Innovation for Green Transformation (GX) and Security" (Innovation für grüne Transformation (GX) und Sicherheit) umfassen.\u25a0 Überblick über das Forum \u300aNam der Konferenz\u300b Innovation for Cool Earth Forum 12th Annual Meeting (ICEF2025)\u300aGastgeber\u300b Ministerium für Handel, Wirtschaft und Industrie (METI);New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)\u300aDates\u300b 8. und 9. Oktober 2025 (Mittwoch und Donnerstag)\u300aOrt\u300b The Westin Tokyo, Japan (Adresse: 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokyo)(Die Veranstaltung wird als Hybridveranstaltung mit Online-Sitzungen abgehalten.)\u300aSprache\u300b Englisch (mit japanisch-englischer Simultanverdolmetschung)\u300aTeilnahmegebühr\u300b Keine Gebühr (Voranmeldung erforderlich)\u300aOffizielle Website\u300b https://www.icef.go.jp/ \u300aCo-Hosts\u300b Ministerium für auswärtige Angelegenheiten; Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie;Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei; Ministerium für Umwelt\u300aInstitutionelle Partner\u300b IEA, BloombergNEF, UNIDO, IRENAHöhepunkte der ICEF2025 und weitere Details (PDF (https://mma.prnewswire.com/media/2749623/Target_file_ICEF2025.pdf))Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website über das aktuelle Programm und weitere Einzelheiten.https://www.icef.go.jp/program/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749614/12th_Annual_Meeting_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2749615/ICEF_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-12-jahrestagung-des-innovation-for-cool-earth-forum-icef2025-findet-vom-8-bis-9-oktober-2025-in-tokio-statt-302531243.htmlPressekontakt:ICEF2025 Sekretariat / First Co,Ltd. (Öffentlichkeitsarbeit),E-Mail: icef-media@mail.obo.bzOriginal-Content von: Ministry of Trade, Economy and Industry (METI); New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180577/6099419