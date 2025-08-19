Die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD in Aussicht gestellte Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035 wird eventuell doch nicht umgesetzt. Laut einem Bericht soll die angespannte Finanzlage des Bundes womöglich den geplanten Kaufanreiz ausbremsen. Die "Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035" war der dritte Punkt in der Auflistung der geplanten Maßnahmen im Koalitionsvertrag, um die E-Mobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net