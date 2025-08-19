DJ EUREX/Bund-Future gibt leicht nach
DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr 11 Ticks auf 128,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,04 Prozent und das Tagestief bei 128,83 Prozent. Umgesetzt wurden rund 10.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 113,38 Prozent, der Bobl-Futures 6 Ticks auf 117,09 Prozent.
August 19, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)
