Wie die Bundesstatistiker soeben meldeten, ist der Auftragsbestand der hiesigen Verarbeiter im Juni zwar gegenüber dem Mai unverändert geblieben. Aber dafür wird der Vorjahresmonat um 5,1 % übertroffen. Die Ergebnisse sind vorläufig. Besonders gut entwickelte sich der Ordervorrat im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge) mit +1,9 % im Vergleich zum Vormonat. Im Maschinenbau (-0,8 %) und in der Automobil-Industrie (-1,4 %) gaben die Bestände dagegen nach. Die Reichweite liegt nun voraussichtlich bei 7,9 Monaten, nach 7,8 im Mai.
