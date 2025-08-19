FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS MERCK KGAA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 120 (150) EUR - BERENBERG CUTS ALLGEIER PRICE TARGET TO 21 (24) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SGL CARBON PRICE TARGET TO 4.1 (4.3) EUR - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GRAND CITY PROPERTIES PRICE TARGET TO 13 (12.90) EUR - 'BUY' - HAUCK AUFHAEUSER IB RAISES JOST WERKE PRICE TARGET TO 82 (70) EUR - 'BUY' - METZLER CUTS HELLOFRESH PRICE TARGET TO 8.5 (9.5) EUR - 'HOLD' - METZLER RAISES COMMERZBANK PRICE TARGET TO 39 (34) EUR - 'BUY' - NUWAYS CUTS NFON PRICE TARGET TO 12.10 (12.30) EUR - 'BUY' - RPT: BAADER BANK CUTS H&R KGAA TO 'REDUCE' (ADD) - PRICE TARGET 5.00 (5.20) EUR - WARBURG RESEARCH CUTS BRENNTAG PRICE TARGET TO 63 (69) EUR - 'BUY' - WARBURG RESEARCH RAISES UZIN UTZ AG PRICE TARGET TO 83 (80) EUR - 'BUY'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NIQ GLOBAL INTELLIGENCE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 21 USD
- BARCLAYS CUTS H&M PRICE TARGET TO 130 (134) SEK - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 158 (164) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IBERDROLA PRICE TARGET TO 17.50 (14.00) EUR - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LINDE PRICE TARGET TO 515 (505) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NORDIC SEMICONDUCTOR PRICE TARGET TO 140 (115) NOK - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CIRSA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 22.70 EUR - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3954 (3573) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 51 (36.40) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES BANCO BPM PRICE TARGET TO 11,60 (10,30) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INTESA SANPAOLO PRICE TARGET TO 6.30 (5.60) EUR - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2850 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS DIGI COMMUNICATIONS TO 'NEUTRAL'
- PEEL HUNT CUTS FRESNILLO TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1493 PENCE - PEEL HUNT RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DOWLAIS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 77 (70) PENCE - RBC RAISES METRO BANK PLC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 155 PENCE - RBC RAISES VESTAS PRICE TARGET TO 139 (128) DKK - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES VOLVO B PRICE TARGET TO 320 (295) SEK - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS LEGAL & GENERAL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 275 PENCE - UBS CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 113 (120) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRYSMIAN PRICE TARGET TO 85 (72) EUR - 'BUY'
