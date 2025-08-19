FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Handelsauftakt am Dienstag moderat zugelegt. Mit 24.357 Punkten und einem Plus von 0,17 Prozent bleibt für den deutschen Leitindex das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Sichtweite. Um es zu erreichen, muss er aber die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte knacken.

Der MDax notierte am Dienstag kaum verändert bei 30.996 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie führenden Politikern aus Europa bahnt sich ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen. Auf den großen Friedensdurchbruch müssten die Börsianer weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145