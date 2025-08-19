© Foto: Anthony Quinn - Sipa USAUBS sieht für CVS Health weiteres Kurspotenzial und hebt die Aktie hoch, gestützt auf starke Quartale und frischen Rückenwind durch das neues Management.Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich bullish für CVS Health. Analyst Kevin Caliendo stufte die Aktie des US-Pharmariesen von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und hob sein Kursziel um 18 Prozent auf 79 US-Dollar an - von zuvor 67 US-Dollar. Trotz einer Jahresperformance von bereits 53 Prozent sieht Caliendo weiteres Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent. "Trotz der starken Entwicklung seit Jahresbeginn erkennen wir zusätzliches Potenzial - sowohl aus langfristiger Sicht beim Gewinnwachstum als auch auf Bewertungsebene", schrieb der Analyst in …Den vollständigen Artikel lesen ...
